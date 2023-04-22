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Spor

MHK neşteri vurdu! ''Bazı hakemlere görev vermeyeceğiz!''

Merkez Hakem Kurulu, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmeyeceğini duyurdu. MHK'nın açıklamasında söz konusu hakemlerini isimleri ise yer almadı.

22 Nisan 2023 Cumartesi 18:58 - Güncelleme:
MHK neşteri vurdu! ''Bazı hakemlere görev vermeyeceğiz!''
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Merkez Hakem Kurulu, bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını açıkladı.

İşte MHK'den yapılan açıklama:

"Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Merkez Hakem Kurulu"

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