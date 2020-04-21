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Spor

MHK Talimatı'nda değişiklik

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada talimatta değişiklik yapıldığını duyurdu.

IHA21 Nisan 2020 Salı 14:56 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 14:56
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TFF’nin resmi sitesinden açıklama yapan Merkez Hakem Kurulu, talimat değişikliğini şu şekilde duyurdu:

"TFF Yönetim Kurulu’nun 14.04.2020 tarihinde yaptığı toplantıda MHK Talimatı’na Geçici Madde-6 eklenerek tüm 31 Mayıs tarihleri 31 Temmuz olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik tff.org’da yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu değişiklikle 2020-21 vize dönemi ve Sınav Takvimi ertelenmiştir. TFF Yönetim Kurulu’nun liglerin yeniden başlaması hakkında vereceği karara bağlı olarak, yeni Sınav Takvimi daha sonra MHK tarafından yayınlanacaktır."

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