MHK yeni sezonda Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a görev vermedi TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 2019-2020 sezonu için üst klasman, klasman, bölgesel ve kadın bölgesel ile yardımcı hakem listelerinin belli olduğu belirtildi.