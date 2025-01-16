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Spor

MHK yeni sistemi duyurdu! İlk atamalar gerçekleşti

MHK, bu haftadan itibaren Süper Lig ve 1. Lig'de, Veri Tabanlı Atama Sistemiyle hakem ve yardımcı hakem atamalarının gerçekleştirileceğini açıkladı. Öte yandan yeni sisteme göre bu hafta müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 14:44 - Güncelleme:
MHK yeni sistemi duyurdu! İlk atamalar gerçekleşti
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MHK, hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Buna göre bu haftadan itibaren atamalar Veri Tabanlı Atama Sistemiyle gerçekleştirilecek.

MHK'den yapılan açıklamada, "Hakem atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) devreye girmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) Devreye Girdi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi. T

rendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır. Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek."

20. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Öte yandan duyurulan bu sistemle birlikte Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.

Buna göre 20. haftanın hakemleri, "Veri Tabanlı Atama Sistemi" ile belli oldu.

İşte bu hafta görev alacak hakemler:

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