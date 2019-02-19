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MHK'da görev dağılımı belli oldu

Geçtiğimiz hafta başkanlığına Sabri Çelik'in getirildiği açıklanan Merkez Hakem Kurulu'nda(MHK) görev dağılımı yapıldı.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre Merkez Hakem Kurulu'nda yer alan isimlerin görev dağılımları belirlendi.
 
Yapılan açıklama şöyle:
 
Merkez Hakem Kurulu, 18.02.2019 Pazartesi günü Limak Eurasia Kavacık Otel'de yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:
 
BAŞKAN: Sabri Çelik
 
BAŞKANVEKİLİ: Mustafa Çulcu
 
PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU  (PMİK)
 
Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat
 
BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu
 
MENTÖR SORUMLUSU: Ünsal Çimen
 
FUTSAL-PLAJ FUTBOLU ve KADINLAR LİGİ SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu
 
EPAK BAŞKANI ve BAL LİGİ SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu
 
EPAK YARDIMCILARI: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak
 
1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat
 
2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu
 
3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu
 
4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen
 
5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu
 
6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Mısır
 
7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi
 
8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak
 

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