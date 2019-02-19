MHK'da görev dağılımı belli oldu

TFF'den yapılan açıklamaya göre Merkez Hakem Kurulu'nda yer alan isimlerin görev dağılımları belirlendi.

Yapılan açıklama şöyle:

Merkez Hakem Kurulu, 18.02.2019 Pazartesi günü Limak Eurasia Kavacık Otel'de yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:

BAŞKAN: Sabri Çelik

BAŞKANVEKİLİ: Mustafa Çulcu

PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK)

Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat

BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu

MENTÖR SORUMLUSU: Ünsal Çimen

FUTSAL-PLAJ FUTBOLU ve KADINLAR LİGİ SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu

EPAK BAŞKANI ve BAL LİGİ SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu

EPAK YARDIMCILARI: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak

1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat

2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu

3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu

4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen

5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu

6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Mısır

7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi

8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak