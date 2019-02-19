MHK'da görev dağılımı belli oldu
Geçtiğimiz hafta başkanlığına Sabri Çelik'in getirildiği açıklanan Merkez Hakem Kurulu'nda(MHK) görev dağılımı yapıldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Merkez Hakem Kurulu'nda yer alan isimlerin görev dağılımları belirlendi.
Yapılan açıklama şöyle:
Merkez Hakem Kurulu, 18.02.2019 Pazartesi günü Limak Eurasia Kavacık Otel'de yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:
BAŞKAN: Sabri Çelik
BAŞKANVEKİLİ: Mustafa Çulcu
PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK)
Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat
BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu
MENTÖR SORUMLUSU: Ünsal Çimen
FUTSAL-PLAJ FUTBOLU ve KADINLAR LİGİ SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu
EPAK BAŞKANI ve BAL LİGİ SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu
EPAK YARDIMCILARI: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak
1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat
2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu
3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu
4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen
5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu
6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Mısır
7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi
8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.