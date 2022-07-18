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Spor

MHK'da görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi. Görev dağılımı TFF'nin internet sitesinden açıklandı.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 23:06 - Güncelleme:
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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında yapılan ilk toplantının ardından Merkez Hakem Kurulunda oluşan görev dağılımı şöyle:

Sabri Çelik: Başkan, PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu)

Murat Ilgaz: Başkan Vekili, PMİK, EPAK (Eğitim Planlama Alt Komisyonu) Üyesi, VAR ve 3. Bölge Sorumlusu

Ahmet İbanoğlu: PMİK ve 5. Bölge Sorumlusu

Bülent Gökçü: 1. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu

Aytekin Durmaz: 2. Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı

Baki Tuncay Akkın: 4. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu

İsmail Köse: 6. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu

Aynur Aysun Akar: 7. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu

Recep Sürhat Müniroğlu: 8. Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi

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