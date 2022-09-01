MHK'dan şaşırtan Yasin Kol kararı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.15'de başlayacak olan Sivasspor - Fatih Karagümrük maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yasin Kol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki hatalarıyla gündem olmuş ve özellikle siyah beyazlı kulübün büyük tepkisini çekmişti. Kol 2 hafta aranın ardından yeniden bir Süper Lig maçına atandı.



MURAT ILGAZ "BİRAZ DİNLENECEK" DEMİŞTİ

MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, iki hafta önce MHK seminerinde yaptığı bilgilendirme toplantısında Yasin Kol'un performansıyla ilgili "Gözlemci raporları çok tatmin edici değil. Eksiklikleri doğrultusunda, iki tane gözlemci notu kabul edilebilir sınırların birazcık dışında. Buna paralel biraz dinlenecek ve sırası geldiğinde maç verilecek." ifadelerini kullanmıştı.