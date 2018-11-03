MHK'den Fırat Aydınus'a tam not

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından gözler Merkez Hakem Kurulu'na çevrildi.

Maç sonunda yaşanan olaylar ve saha içerisindeki kararları nedeniyle özellikle Galatasaray camiası tarafından büyük eleştirilere maruz kalan Fırat Aydınus konusunda MHK'nın olumlu karar vereceği ortaya çıktı.

Maçın gözlemcisi ve MHK, derbideki performansı beğenilen Fırat Aydınus'a tam puan verdi.

Uygulanan yeni sistemde maçın gözlemcisi puan vermezken, Fırat Aydınus ile ilgili değerlendirmesini olumlu yaptı. Bu değerlendirmeye göre not verecek MHK'nin de Fırat Aydınus'a iyi bir puan vermesi bekleniyor.

(Sporx)