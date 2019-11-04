MHK'den son dakika VAR açıklaması!

Merkez Hakem Kurulu (MHK) son günlerde tartışılan VAR protokolüne ilişkin açıklama yaptı.

MHK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Son olarak VAR Sistemi Hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir. Sadece net ve bariz hataları (Büyük Skandalları) oyunun içinden çıkarabilmek adına oluşturulmuştur. Futbolun doğal akışına ve hızına zarar vermeyecek bir şekilde uygulanması için titizlikle çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. Futbol oyunu için esas olan sahadaki hakem performansıdır ve böyle kalması hedeflenmektedir."