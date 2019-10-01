26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7183
  • 6,2494
  • 271.725
  • 103877
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

MHK'nın önerisiyle Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildi

TFF, MHK'nin önerisiyle üst klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHK'nın önerisi ile Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakem sözleşmesi feshedildi. 

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

"Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi."

SUAT ARSLANBOĞA KİMDİR?

1978 doğumlu Arslanboğa uzun yıllar profesyonel hakem olarak Süper Lig’de görev yapmıştır. Baba tarafından aslen Malatyalıdır ve Malatya’da doğmuştur.

Bir röportajda abisinin zorlaması ile hakem olduğunu aslında hiç hakem olmak istemediğini belirtmiştir. En önemli özelliklerinden biriside cesaretidir. Cizre, Şırnak, Silopi ve Bitlis gibi yerlerde maçlar yönetmiş, fiziki gücünü ve kuvvetini buzda kros yaparak geliştirmiştir.

Hakemliğe 1996 yılında adım atmış, ilk profesyonel karşılaşmasını 26 Ağustos 2001 tarihinde yönetmiş, Süper Lig’e ise 2007 ve 2008 sezonunda çıkmıştır.

Türkiye-Libya arasında nefes kesen rehine operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert çıkış: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoz

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert çıkış: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoz

İstanbul Valiliği'nden 'Çapa' kararı

İstanbul Valiliği'nden 'Çapa' kararı

Yaya önceliğine dikkat çekmek için nöbet tutulacak

Yaya önceliğine dikkat çekmek için nöbet tutulacak

PSG maçına saatler kala Terim'den radikal karar

PSG maçına saatler kala Terim'den radikal karar

Başkan Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusu' mesajı: Kaybedecek tek bir günümüz yok

Başkan Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusu' mesajı: Kaybedecek tek bir günümüz yok

Yeni nükleer kapasiteli balistik füzelerini tanıttılar

Yeni nükleer kapasiteli balistik füzelerini tanıttılar

Marketlerde yeni dönem başlıyor: Uygulamayla öğrenilecek

Marketlerde yeni dönem başlıyor: Uygulamayla öğrenilecek

Her yerde aranıyorlar: Peruk takarak keşif yapmış

Her yerde aranıyorlar: Peruk takarak keşif yapmış
 

POPÜLER HABERLER

Metrobüste tekme ve yumruklar konuştu! Akılalmaz anlar böyle görüntülendi

Metrobüste tekme ve yumruklar konuştu! Akılalmaz anlar böyle görüntülendi

O silahlar ilk kez yüzünü gösterdi! İşte o görüntüler

O silahlar ilk kez yüzünü gösterdi! İşte o görüntüler

Polisler başlattı, ordular kapıştı

Polisler başlattı, ordular kapıştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA