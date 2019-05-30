MHK’nın prensi Cüneyt Çakır

SPOR Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda en fazla görev yapan hakem Cüneyt Çakır oldu. Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaştığı sezonda oynanan 306 maçta 24 farklı hakem düdük çaldı. Hakemler, bu sezon bin 355 sarı, 79 kırmızı kar gösterirken, 121 kez penaltı noktasını işaret etti. Merkez Hakem Kurulu (MHK), en fazla FIFA kokartlı Cüneyt Çakır’a görev verdi. UEFA’nın da gözde hakemlerinden Çakır, 25 Süper Lig maçına atandı. Cüneyt Çakır’ı, 23 maçla Mete Kalkavan takip ederken, Fırat Aydınus 21, Ali Palabıyık, Bülent Yıldırım, Halis Özkahya ve Halil Umut Meler 20’şer karşılaşmaya çıktı. MHK tarafından Palabıyık 1, Aydınus ve Yıldırım 2’şer kez derbiye atandı.Süper Lig’de en az görev yapan hakemler ise 2’şer maç yöneten Bahattin Şimşek, Ali Şansalan ve Tugay Kaan Numanoğlu oldu.