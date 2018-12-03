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MHK'ye göre Cüneyt Çakır ve VAR iyi maç yönetti

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakem triosu ve VAR odası hem TFF hem de MHK cephesinden olumlu puan alırken belki de güne en çok damga vuran Onyekuru lehine çalınan penaltı kararının iptali konusunda ise flaş bir ayrıntı ortaya çıktı.

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Galatasaray - Konyaspor karşılaşmalarının yankılarıyla arasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisine de kritik hakem kararları damga vururken TFF cephesi 90 dakikanın ardından koca bir oh çekti.

Maçın hakem triosu ve VAR odası hem TFF hem de MHK cephesinden olumlu puan alırken belki de güne en çok damga vuran Onyekuru lehine çalınan penaltı kararının iptali konusunda ise flaş bir ayrıntı ortaya çıktı.

ONYEKURU'NUN NECİP'E FAULÜ VAR

Hakem hocalarının ve kamuoyunun "Onyekuru'nun elle müdahelesi mi önce yoksa Necip'in Onyekuru'ya müdahalesi mi?" sorusunu tartıştıkları ve ikiye bölündükleri durumda VAR odasının, bu eylemlerin başlangıcından önce Onyekuru'nun rakibi Necip'e arkadan koluyla müdahele ederek faul yaptığının tesbit ettiği ve bu nedenle penaltı iptalinin doğru bulunduğu öğrenildi.

TOP SANTRAYA DOĞRU VURULUYOR

Diğer yandan Medel'in uzaklaştırmaya çalıştığı topun Vida'nın koluna isabet etmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili MHK cephesinin hakemin verdiği "devam" kararının hem kendi hem de FIFA talimatlarına göre doğru bulduğu ifade edildi. Buradaki ayrıntının, topun yakın mesafeden gelmesi, Vücuttan sekmesi kadar topun santraya doğru uzaklaştırılma durumunun önemine vurgu yapıldı.

OZAN KABAK'IN TABANLA GİRMESİ

Beşiktaş'ın kazandığı penaltı atışında hem hakem hem de VAR Mete Kalkavan arasındaki diyalağu protokele uygunluk açısından yerinde ve doğru bulun MHK cephesinin, penaltı öncesi Çakır'ın verdiği çift vuruş kararını da yerinde bulduğu belirlendi. Verilen çift vuruş kararında Ozan Kabak'ın topa tabanıyla gelmesinin hakem Çakır'ın verdiği kararı doğruladığı ifade edildi.

(Sporx)

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