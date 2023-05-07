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Spor

Miami Grand Prix'ine Sergio Perez 1. sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. ayağında düzenlenecek olan Miami Grand Prix'sine Red Bull pilotu Sergio Perez ilk sıradan başlayacak.

AA7 Mayıs 2023 Pazar 00:40 - Güncelleme:
Miami Grand Prix'ine Sergio Perez 1. sıradan başlayacak
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. ayağı Miami Grand Prix'sine Red Bull pilotu Sergio Perez ilk sıradan başlayacak.

Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarının bitmesine 1,5 dakika kala Ferrari pilotu Charles Leclerc kaza yaptı. Kırmızı bayraklarla ara verilen sıralama turu yeniden başlatılmadı ve 1 dakika 26.841 saniyelik zamanıyla en iyi dereceye sahip Perez, pole pozisyonunun sahibi oldu.

Meksikalı sürücünün 0.361 saniye arkasındaki Fernando Alonso (Aston Martin) 2'nciliği, pisti liderden 0.508 saniye yavaş turlayan Carlas Sainz (Ferrari) da 3'üncülüğü elde etti.

57 turluk yarış yarın TSİ 22.30'da başlayacak.

  • Sergio Perez
  • Miami Grand Prix
  • Formula 1 Dünya Şampiyonası

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