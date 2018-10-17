Michael Frey: Daha önce Erzurumspor'u hiç duymadım

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey, Erzurumspor'la ilgili iddialara da cevap verdi.

İşte Frey'in açıklamaları:

“Çok çalışıyoruz, ligin başına göre iyi durumdayız. Türkiye'nin en iyi takımı olmak için savaşıyoruz.”

'Erzurumspor'u ilk defa haberlerden duydum'

"Bu haberler çıkana kadar Erzurumspor'la ilgili bir şey duymamıştım. Kendilerine büyük saygı duyuyoyum ama Erzurumspor'u daha önce hiç duymadım.”

'Takımıma yardım etmek istiyorum'

“Cocu, geldiğim günden itibaren herkes bana destek oluyor. Gelişimim için destek oluyorlar. Çok fazla eleştirildiğimi düşünmüyorum. Tabii ki gol atmak benim görevim ama defansif bir görevim de var. Takımıma yardım etmek istiyorum. Goller atmak istiyorum ama önemli olan takımın kazanması.”

'Herkesten çok daha fazla çalışıyorum ve bunu görüyorlar'

“Takımın performansı daha iyiye gidiyor. Gelişim var ama istediğimiz seviye bu değil. Daha iyi olmak istiyoruz. Lig, kupa ve Avrupa'da yarışıyoruz. 3 kupayı da istiyoruz. Şunu söyleyebilirim ki ben bu takımda herkesten çok daha fazla çalışıyorum ve bunu görüyorlar. Yaklaşık 3 aydır buradayım. Hocamızdan taktik ve teknik anlamda çok şey öğrendim. Herkesten bir şeyler öğreniyorum. Şampiyon olacağımıza yüzde yüz inanıyorum.”