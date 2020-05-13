Michael Frey: ''Fenerbahçe'den kimse aramadı''

13 Mayıs 2020 Çarşamba 20:58 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 20:58

Fenerbahçe'den kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de oynayan Michael Frey, gelecek sezon tekrar Fenerbahçe'de oynayıp oynamayacağını bilmediğini ve kendisiyle kimsenin temasa geçmediğini söyledi.

"BENİ KİMSE ARAMADI"

Fenerbahçe'den kimse şu ana kadar benimle temasa geçmedi. Şu anda Nürnberg'e odaklanmış durumdayım. Burada mutluyum ve ligi iyi bir şekilde bitirmek istiyorum. Geleceğimle ilgili sakinim, bir endişem yok. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum her gün, evde çalışmalarımı yapıyorum. Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceğimi, Nürnberg'de kalıp kalmayacağımı düşünmüyorum şu anda.

"FUTBOLDAN GÜZELİ YOK"

"Ligin tekrar başlıyor olmasından gerçekten mutluyum. Dünyada futbol oynamaktan daha güzel bir şey yok. Sahaya çıkıp tekrar kendimi göstermek için can atıyorum" Futbol dünyasında büyük değişiklikler olacaktır. Ancak sahadaki oyun aynı kalacak. Ben futbol oynamak için doğdum, küçük bir çocukken bunu fark ettim. Futbolun dışında yaşananlar da önemli ancak benim bu oyuna olan sevgimi hiçbir şey etkileyemez.

UZAKLIKLARA ALIŞTIM

Kız arkadaşımdan uzağım ama bana her gün güç veriyor. İsviçre'deki ailemle sürekli görüşüyorum, kardeşimle iletişimdeyim. 3 yıldır zaten yurt dışında oynuyorum, uzaklıklara alışmış durumdayım.