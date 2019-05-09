Michael Frey sezonu kapattı

Fenerbahçe'de pek fazla şans bulamayan Michael Frey, sezonun geri kalanında da oynama şansını kaybetti.

Sarı-lacivertlilerin İsviçreli golcüsü Michael Frey'e yapılan kontrollerde kısmi yırtık tespit edildi. Fenerbahçe'de iki gün önce gerçekleşen antrenmanda sakatlanan 24 yaşındaki futbolcu, kalan 3 haftada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin bu sezon başında Zürich'ten 2,6 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Michael Frey, oynadığı 25 maçta 5 gol attı, 1 asist yaptı.

(Sporx)