Michael Frey sezonu kapattı
Fenerbahçe'de İsviçreli golcü Michael Frey sezonu kapattı.
Fenerbahçe'de pek fazla şans bulamayan Michael Frey, sezonun geri kalanında da oynama şansını kaybetti.
Sarı-lacivertlilerin İsviçreli golcüsü Michael Frey'e yapılan kontrollerde kısmi yırtık tespit edildi. Fenerbahçe'de iki gün önce gerçekleşen antrenmanda sakatlanan 24 yaşındaki futbolcu, kalan 3 haftada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin bu sezon başında Zürich'ten 2,6 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Michael Frey, oynadığı 25 maçta 5 gol attı, 1 asist yaptı.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.