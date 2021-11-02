Takvim 2 Kasım 2021 Salı 09:34 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 09:34

Taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe son yılların en kötü hücum performanslarından birisini sergiliyor. Sarı-Lacivertliler şu ana kadar Süper Lig'de oynadığı 11 maçta sadece 14 gole imza atabildi.

Buna karşın sezon başında takımdan gönderilen iki forvet Michael Frey ve Allahyar Sayyadmanesh, Fenerbahçe'yi bu kararı nedeniyle pişman eden bir performans sergiliyor.

FREY'DEN 13 MAÇTA 13 GOL

Belçika ekibi Antwerp'te forma giyen Frey 13 lig maçında 13 kez rakip ağları havalandırarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ALLAHYAR'DAN 12 MAÇTA 6 GOL

Ukrayna kulübü Zorya'da kiralık olarak oynayan Allahyar ise 12 karşılaşmada 6 gol attı. Böylece iki futbolcunun toplam gol sayısı 19'a ulaştı ve takım halinde 14 gol atan Fenerbahçe'yi solladı.