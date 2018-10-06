Michael Frey'den Fenerbahçe açıklaması: Beklentilerimi aştı bile

Michael Frey, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk özel röportajını İsviçre'nin Blick gazetesine verdi. Zürih takımından büyük umutlarla transfer edilmesine karşın beklentileri karşılayamayan, forma giydiği beş maçta golle tanışamayan 24 yaşındaki forvet içini döktü, sorulara samimi yanıtlar verdi.

'F.Bahçe'de baskı üst seviyede'

-İstanbul'da meşhur biri sayılır mısın?

İstanbul'da sokaklarda herkes, Fenerbahçe futbolcusu olarak beni tanıyor. Ancak sorun değil, bu benim işimin bir parçası. İmza istemeleri ya da birlikte fotoğraf çekilmek istemeleri hoşuma gidiyor. Burada tüm insanlar gayet cana yakın.

-Peki Fenerbahçe iyi gitmediğinde? Türk taraftarlar fazla tutkulu olabilirler.

(Gülerek) Gelin işlerin hep yolunda gittiğini düşünelim. Tutkuyu her yerde hissedebiliyorsunuz, tabii ki stadyumda da... Futbol onların hayatı ve ben Fenerbahçe'nin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Ancak şunu da söylemeliyim ki Fenerbahçe'de baskı hep üst seviyede.

'Baskıyı kaldıramasam, gelmezdim'

-Baskıya dayanabiliyor musun?

Eğer öyle olmasaydı, Fenerbahçe'ye gelmezdim. Hedeflerimi yükseğe koydum, onlara erişmek istiyorum. Fenerbahçe'de başarılı olmak istiyorum. Böylece milli takıma da dönebileceğimi düşünüyorum. Uzun zamandır böyle bir hedefim var. Buna ulaşmak için de sıkı çalışıyorum.

-Dört yıl önce milli takımdaydın...

Ama oynamadım. Sonra Lille'de sakatlık geçirdim.

'Kulüp, beklentilerimi aştı bile'

-İstanbul'da senin açından herşey yolundaymışa benziyor.

Fenerbahçe tüm beklentilerimi karşıladı hatta aştı diyebilirim. Kulüp, takım, taraftarlar ve teknik direktör. Harikülade, mükemmel.

'Taraftarlardan özür diliyorum'

-Zürih'teki sonun ise mükemmel değildi. Fenerbahçe'ye transfer olmak için neredeyse kulübe şantaj yaptın!

Bunun için kulüpten ve tüm Zürih taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Çok duygusalım ve belki de biraz çılgınım. Ancak ben böyleyim, oyun tarzım da böyledir. Hedeflerime ulaşmak için herşeyi yapıyorum. Geleceğe bakalım, böylesi daha iyi.

-Hala otelde mi kalıyorsun?

Hayır güzel bir ev buldum.

'Evde yalnızken resim çiziyorum'

-İstanbul'da yalnız mı yaşıyorsun?

Evet ama kendimi yalnız hissetmiyorum. İyiyim. Ailem ve arkadaşlarım zaman zaman gelip gidiyorlar. Tek başıma olduğumdaysa resim çiziyorum. Benim için hala büyük bir hobi. Beni tatmin eden müthiş bir çeşitlilik bu.

'Çok iyi restoranlar var'

-İstanbul'un resmedilmeye değer bir yer olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, seni resim yapmaya yönelten bir çok yeni gerekçen olmuştur herhalde.

Şehir gerçekten inanılmaz güzel ve bir çok çeşitliliği barındırıyor. Eski İstanbul tarafında pek çok iyi restoran var.

-Arkadaşlarına ve ailene şehri gezdirmek için rehberlik yapıyor musun?

Hayır, ben bile daha şehrin bir kaç noktasına gittim. Ancak ben buraya Fenerbahçe'de başarılı olmaya geldim, kentin güzel manzaralarını izlemeye değil.

(Milliyet)