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Spor

Michael Frey'den Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Michael Frey, İsviçre'de harika başladığı sezonla ilgili konuştu. Frey Türkiye'de Fenerbahçe günleriyle alakalı da itiraflar yaptı.

12 Ekim 2021 Salı 19:04 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 19:04
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Fenerbahçe'den gittiği Antwerp'te kariyerinin en iyi günlerini geçiren Michael Frey, İsviçre basınına konuştu.

Kendini geliştirmek için mücadele verdiğini söyleyen Frey, "Maçlarımı analiz ediyorum. Koşu hareketlerimi geliştiriyorum. Üst düzey forvetleri takip ediyorum ve sürekli daha iyi olmaya çalışıyorum. Ben futbol için yaşıyorum." dedi.

Fenerbahçe'de geçirdiği kaotik dönemle ilgili de yorum yapan İsviçreli golcü, "Fenerbahçe'de inanılmaz bir tecrübe kazandım ancak bedel de ödedim. Şu anda bulunduğum yerden gayet memnunum." ifadelerini kullandı.

İsviçre Milli Takımı'ndan davet bekleyip beklemediği sorulan 27 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki takımda olmak isterim ancak Murat Yakın ve ekibine karşı herhangi bir alınganlığım yok. Şu anda heyecanı televizyondan yaşıyorum." diye konuştu.

Bu sezon 12 maçta oynayan Frey, 12 gol atarken 1 de asist yaptı.

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