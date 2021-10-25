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Spor

Michael Jordan'ın spor ayakkabısı, açık artırmada rekor fiyata satıldı

Las Vegas'ta düzenlenen açık artırmada dünyaca ünlü ABD'li basketbolcu Michael Jordan'ın kariyerinin ilk yıllarında bir maçta giydiği spor ayakkabısıi 1,472 milyon dolara alıcı buldu.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 18:19 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 18:20
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Dünyaca ünlü ABD'li basketbolcu Michael Jordan'ın kariyerinin başlangıç yıllarında bir maçta giydiği spor ayakkabısı, yaklaşık 1 buçuk milyon dolarlık rekor bedelle satıldı.

Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, Jordan'ın kariyerinin çaylak yılı 1984'te giydiği "Nike Air Ships" modelindeki spor ayakkabıların, Las Vegas'ta düzenlenen açık artırmada 1,472 milyon dolara alıcı bulduğu belirtildi.

Açıklamada, müzayede evlerinde bir spor ayakkabı için verilen en yüksek bedel rekorunun kırıldığı da vurgulandı. 58 yaşındaki eski basketbolcu, söz konusu ayakkabıları, kariyerine başladığı Chicago Bulls formasıyla 5. maçında giymişti.

ABD'li ünlü şarkıcı Kanye West'in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği ayakkabılar ise nisan ayında 1,8 milyon dolara alıcı bulmuştu.

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