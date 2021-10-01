İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2021 Cuma / 24 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8712
  • EURO
    10,2925
  • ALTIN
    500.975
  • BIST100
    1401.46
Spor

Michael Roll, Pınar Karşıyaka'da

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka, Michael Roll ile anlaştığını açıkladı.

DHA1 Ekim 2021 Cuma 17:55 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 17:55
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, şutör guard Michael Roll ile anlaştığını duyurdu. Son olarak İtalya'da Olimpia Milano forması giyen Michael Roll, ülkemizde Bornova Belediye, Türk Telekom, Büyükçekmece ve Beşiktaş'ta da oynamıştı.

Başantrenör Ufuk Sarıca'nın Beşiktaş'tan öğrencisi olan 34 yaşındaki basketbolcu Maccabi Tel Aviv ve Olimpia Milano ile EuroLeague tecrübesi yaşadı. Roll, geçen sezon Milano ile EuroLeague'de 36 maça çıkıp, 4.2 sayı, 1.3 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla oynadı. Tunus asıllı ABD'li oyuncu İtalya Ligi'nde 9.2 sayı, 2.0 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.