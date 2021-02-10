Michael Seri'den Galatasaray itirafı

10 Şubat 2021 Çarşamba 21:05 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 21:05

Bonservisi Fulham'ın elinde olan, geçen sezon Galatasaray forması giydikten sonra tekrar İngiltere'nin yolunu tutan Seri, devre arası transfer döneminde sarı kırmızılı ekibin gündemine gelmişti.

Terim'in kadrosunda görmek istediği Seri, tercihini Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux'dan yana kullanırken Galatasaray'ın teklifini de doğruladı.

"GALATASARAY VE VALENCİA'DAN DA İLGİ VARDI"



Sarı kırmızılı takımdan teklif geldiğini ancak Bordeaux Sportif Direktörü Alain Roche ile yaptığı konuşmadan etkilendiğini belirten Seri, "Galatasaray ve Valencia'dan da ilgi vardı ancak Alain Roche benimle çok pozitif bir görüşme yaptı. Beni gerçekten istediklerini hissettim. Beni arayana kadar daha tercihimi yapmamıştım. Portekiz'den Nice için ayrıldığımda ne hissettiysem, aynısını hissettim." dedi.

'GALATASARAY'DA 4-3-3 OYNADIK'

Sarı kırmızılı takımda oynadığı dönemde kendini defansif olarak geliştirdiğini söyleyen Seri, "Defansif olarak kendimi geliştirdim. Galatasaray'da 4-3-3 oynadık ve defansın önünde 6 numara olarak oynadım. Sezonun yarısında görevim buydu." diye konuştu.