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Spor

Michael Skibbe'nin takımı Hiroshima, J1 Kupası'nı kazandı

Japonya'da J1 YBC Levain Kupası'nı, geçmiş dönemlerde Türkiye'de görev yapan Alman teknik direktör Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima kazandı.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 12:50 - Güncelleme:
Michael Skibbe'nin takımı Hiroshima, J1 Kupası'nı kazandı
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Başkent Tokyo'daki Japonya Ulusal Stadı'nda oynanan J1 Kupası finalinde, Cerezo Osaka ile Sanfrecce Hiroshima karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Cerezo Osaka, maçın 53. dakikasında Kaito Mutsuki'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Sanfrecce Hiroshima, 90+6 ve 90+11. dakikada Pieros Sotiriou'nun attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Öte yandan 32 yaşında hayatını kaybeden Japonya Ulusal Futbol Takımı "Samurai Blue" eski forveti Kudo Masato için, maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Bir dönem Sanfrecce Hiroshima forması da giyen Kudo, beyin ventrikülerinde su toplanması tanısıyla ay başında hastaneye kaldırılmıştı.

  • Michael Skibbe
  • Sanfrecce Hiroshima
  • J1 Levain Kupası

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