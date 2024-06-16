Michal Probierz: Kontrolü çok kolay kaybettik

EURO 2024'ün D Grubu ilk hafta maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Polonya'da teknik direktör Michal Probierz karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmak için yeterince agresif olmadıklarını söyleyen Probierz, "Bu maçın farklı aşamaları vardı. Topu rahatça tutmayı başardık, tehlikeliydik ama aynı zamanda kontrolü de çok kolay kaybettik. Çalışmak zorundayız. Bizim için önemli olan çok agresif oynamamızdı. Bazı durumlarda ikinci golü atmaya yetecek kadar kurnaz değildik. Bir sonraki maçta kazanmak için her şeyi yapacağız ve yükselmek için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İyi oynadıklarını söyleyen Probierz şu sözlerle devam etti:

"Güzel anlar yaşadığımızı söylemeliyim. Hollanda'yı bir ara kendi savunmasına gömdük ama kazanmak için gol atmanız gerekiyor. Beraberliği koruyamamamız üzücü. Bugün bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmeliyiz. Çok kolay bir gol yedik. Bundan sonuçlar çıkaracağız ve takımın gelişmeye devam etmesini sağlamak için her şeyi yapacağız."

Son olarak maç planı hakkında konuşan Michal Probierz şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Son maçları izledik ve topu bizde tutmak istedik. Kacper Urbaaski ilk defa 11'de başladı. Onu anlamalısın. Pek çok olumlu nokta verdi. Burada kimsenin suçlu olduğu söylenemez. Herkes bazı hatalar yaptı. Futbolda bu normaldir, oyuncuları kırbaçlamak gibi bir niyetim yok."