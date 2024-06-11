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Spor

Michal Probierz: Zaferi hak ettiğimizi düşünüyorum

Polonya Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Michal Probierz, Türkiye'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA11 Haziran 2024 Salı 00:53 - Güncelleme:
Michal Probierz: Zaferi hak ettiğimizi düşünüyorum
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Hazırlık maçında sahasında Türkiye'yi 2-1 mağlup eden Polonya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Michal Probierz, rakipleri ikinci yarıda etkili olsa da galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Probierz, "Topa sahip olmayı biliyoruz. Topun yönünü değiştirmeyi başarıyoruz, bugün bunu hepimiz görmüş olduk. En büyük dezavantajımız az şut olması. Özellikle şut konusu dikkat etmemiz gereken bir konu. Avrupa Şampiyonası önemli bir şampiyona hepimizin gördüğü gibi talihsizliklerle baş etmeyi biliyoruz. İkinci yarıda oyun tarzımızı biraz değiştirdik, Türklerin hücuma geçeceğini biliyorduk, Türkiye'nin iki tane iyi pozisyonu oldu. Zaferi hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Probierz, ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan oyuncuları Lewandowski ve Swiderski'nin sağlık durumu hakkında ise "Lewandowski'nin sakatlığı çok hafif, Swiderski'nin ise ayak bileği ekleminde bir sakatlık söz konusu. Doktorla konuştuktan sonra karar vereceğiz. Şu anda kimseyi aday kadrodan çıkarmayacağız." şeklinde konuştu.

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