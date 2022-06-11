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Spor

Michel Landel Manisa FK'ya transfer oluyor

Bandırmaspor'dan ayrılan Gineli orta saha oyuncusu Michel Landel, Manisa FK'nın transfer gündemine girdi.

DHA11 Haziran 2022 Cumartesi 12:37 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü, Bandırmaspor'dan orta saha Michel Landel'in peşine düştü. Bandırmaspor ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki orta sahayı isteyen kurmaylar oyuncuyla temasa geçti.

Gineli futbolcunun Manisa FK'ya olumlu baktığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmileşeceği kaydedildi.

Geride kalan sezon Bandırmaspor'la 38 resmi maça çıkan Landel, toplam 2779 dakika süre aldı. Deneyimli futbolcu Bandırmaspor formasıyla 6 gol atıp 1 de asist yaptı.

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