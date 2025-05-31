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Spor

Michel Platini geri dönüyor: 2027'de Ceferin'e rakip olabilir

FIFA'daki yolsuzluk davasından tamamen beraat eden Michel Platini, yeniden UEFA sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Eski başkan, 2027 seçimlerinde Alexander Ceferin'e karşı yarışmayı ya da güçlü bir adayı desteklemeyi planlıyor.

Haber Merkezi31 Mayıs 2025 Cumartesi 11:59 - Güncelleme:
Michel Platini geri dönüyor: 2027'de Ceferin'e rakip olabilir
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Michel Platini, 2027 yılında UEFA seçimlerinde geri dönüş yapmayı değerlendiriyor. 2015'te başlayan ve FIFA'da büyük yankı uyandıran 1,6 milyon avroluk yolsuzluk davasından tamamen aklanan Fransız efsane, Alexander Ceferin'in koltuğunu hedef alabilir.

25 Mart'ta eski FIFA Başkanı Joseph Blatter ile birlikte beraatini kutlayan Platini, 2016'da sona eren görev süresinin ardından futbol dünyasından uzak kalmıştı.

2007'de UEFA başkanlığına seçilen Platini'nin olası dönüşü, Gianni Infantino'nun liderliğindeki FIFA'yı ve mevcut UEFA düzenini sarsabilir. Platini, doğrudan aday olmasa bile güçlü bir ismi destekleyerek seçimlerde dengeyi değiştirebilir.

  • Michel Platini
  • uefa
  • ceferin

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