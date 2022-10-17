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Spor

Michy Bathsuayi, ligde ilk kez 11'de

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, ligde ilk kez ilk 11'de yer aldı.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 20:40 - Güncelleme:
Michy Bathsuayi, ligde ilk kez 11'de
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Fenerbahçe'nin Belçikalı santraforu Batshuayi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de görev aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ve iç sahadaki AEK Larnaca maçlarında 11'de oynayan 29 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig'de 3 maçta sonradan oyuna girmişti.

Michy Batshuayi, Süper Lig'de 5 ayı aşkın bir süre sonra 11'de forma giydi. Belçikalı oyuncu ligde son olarak, geçen sezon Beşiktaş forması giyerken, 8 Mayıs'ta şimdiki takımı Fenerbahçe karşısında ilk 11'de oynamıştı.

JESUS'UN JOKERİ LİNCOLN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'yi bu sezon adeta joker gibi kullanıyor.

Bu sezon 18. resmi maçına çıkan Lincoln, MKE Ankaragücü karşısında orta sahanın ortasında Miguel Crespo'nun yanında görev aldı. Sol kanat bek, sol bek, sol ve sağ kanat, 10 numara pozisyonlarında oynayan Lincoln, başkent deplasmanında merkez orta sahada görev yaptı.

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