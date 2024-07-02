Michy Batshuayi artık Galatasaraylı!

Şampiyon olduğu geçen sezonda Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin yedeği olarak Halil Dervişoğlu ve Carlos Vinicius'tan istediği verimi alamayan Galatasaray, Fenerbahçe'de son senesinde gösterdiği performansla yıldızlaşan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı. Birkaç gün önce yurt dışında sağlık kontrollerinden geçen 30 yaşındaki golcü futbolcu; 3 yıllık sözleşmesinde Cim-Bom'dan senelik 3 milyon euro kazanacak. Bonservisi elinde olan tecrübeli forvete ayrıca 3 yıla bölünmüş şekilde 3 milyon euro da imza parası verilecek.

3 BÜYÜKLERİN TEK YABANCISI

Süper Lig'e ilk olarak 2021-22 sezonunda Chelsea'den Beşiktaş'a kiralanarak ayak basan futbolcu; Siyah Beyazlılarda istenilen performansa erişemedi. Fenerbahçe'nin 3.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Belçikalı, özellikle son sezonda gösterdiği 'yedek' performansıyla yeniden piyasasını artırdı. Aslan, Batshuayi'nin duyurusunu "F.Bahçe'nin kalbinden oyuncu aldık" videosuyla yaptı. Ardından 'Batsman'in Rams Park'a iniş yaptığı video paylaşıldı. Belçikalı golcü de sosyal medyasından "Batsman üçlemesi" diyerek karşılık verdi.