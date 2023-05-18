Michy Batshuayi: Atacağımız gollere ve alacağımız galibiyetlere devam etmeliyiz

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, kendisinin de 1 gol attığı 3-1'lik Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımın öz güveni açısından önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Batshuayi,"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Fenerbahçe'nin güçlü yanlarını ortaya koyabildik. İlk derbi galibiyetimizdi, öz güven için olumlu bir sonuç." dedi.

Son haftaların aksine güçlü bir performans ortaya koyduklarını belirten golcü oyuncu, "Sonuçtan dolayı mutluyuz. Uzun zamandır sahada çok daha güçlü olduğumuzu gösterememiştik. Mücadele ve taktik anlamında çok iyiydik. Bu 3 puan çok önemliydi. Öz güvenli şekilde maçımızı oynadık. Taraftarımız da harikaydı, onların gücünü hissettik. Atacağımız gollere ve alacağımız galibiyetlere devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.