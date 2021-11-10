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Spor

Michy Batshuayi Beşiktaş'tan izin istedi

Beşiktaş'ın Hatayspor'a 1-0 yenildiği maçta sakatlanan Michy Batshuayi, tedavisine Chelsea'de devam edip, bu süreçte ailesini de görmek için izin istedi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 09:50
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Beşiktaş 'ın Hatayspor'a 1-0 yenildiği maçta sakatlanan Michy Batshuayi, tedavisine Chelsea'de devam edip, bu süreçte ailesini de görmek için izin istedi.

Sabah'ın haberine göre; Son dönemde performans düşüklüğü yaşayan oyuncularına ailesiyle hasret gidermenin iyi geleceğini düşünen siyah-beyazlı teknik heyet ve yönetim, bu talebe onay verdi. Batshuayi gerekli izni almasının ardından İngiltere'ye gitti. Chelsea'nin teknik mentoru olan Claude Makelele, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ı ziyaret etmiş ve teknik direktör Sergen Yalçın'dan Batshuayi hakkında bilgi almıştı.

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