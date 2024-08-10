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Spor

Michy Batshuayi: Daha iyisini yapmak istiyorum

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 00:34 - Güncelleme:
Michy Batshuayi: Daha iyisini yapmak istiyorum
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Galatasaray'ın yeni transferi ve takımına galibiyet golünü getiren Michy Batshuayi, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Michy Batshuayi maçla ilgili, "Bu akşam ilk maçıma çıktım ve golümü attım. Çok iyi oynamadık ama bu sezon başı karşılaşması. Çok çalışıp daha iyisini yapacağız." dedi.

Takımdaki durumuyla ilgili konuşan golcü isim, "Uzun zamandır Türkiye'de oynuyorum. Galatasaray'a gelme sebebim Galatasaray'a bir artı katmak. Gol atarak bunu göstermek istiyorum. Tabii ki ilk 11'i zorlamak istiyorum. Sahada da iyi performans gösterip daha iyisini yapmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

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