Michy Batshuayi dev teklif! 10 milyon euro...

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye Premier Lig'den talip çıktı. Sarı lacivertlilerin kapısını geçen sezon da Belçikalı futbolcuyla ilgilenen Nottingham Forest çaldı.

10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Premier Lig ekibi, Batshuayi için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro teklif etti.

İSMAİL KARTAL'DAN AYRILIĞA VETO

Bu teklif, sarı lacivertliler tarafından kabul görmedi. Teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı golcünün ayrılığını veto etti.

TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Yedek golcü olmak istemeyen Batshuayi'ye sezon içinde Dzeko ile dönüşümlü oynayacağı garantisini veren Kartal, astronomik bir teklif gelmemesi halinde yıldız oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

"TAKIMDA MUTLU"

Geçtiğimiz günlerde Batshuayi ile iligli konuşan Kartal, "Bazı oyuncular iyi çalışıyor. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkıyor. Herkes sırasını bekleyecek. Batshuayi'nin mutsuz olduğunu sanmıyorum. Çok pozitif bir çocuk. Konuştuk, çok mutlu. Elinden gelenin her şeyini yapacağını düşünüyorum. Batshuayi oyun planımızda var. Başka kulüplerle adının geçmesi olumlu ama bizim bırakacağız diye şu anda bir düşüncemiz yok. Ama çok önemli bir teklif gelirse, kulüp politikasına göre oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DEKİ RAKAMLARI

Michy Batshuayi şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maçta 22 gol atıp 2 asist kaydetti.