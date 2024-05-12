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Spor

Michy Batshuayi doludizgin

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kayserispor maçında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken ligde 12, toplamda 24. golüne ulaştı.

IHA12 Mayıs 2024 Pazar 22:51 - Güncelleme:
Michy Batshuayi doludizgin
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon ligde forma giydiği 26 karşılaşmanın sadece 3'ünde ilk 11'de başlayan Belçikalı futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı 18. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Ligde son 8 maçta 6 kez gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 6 gol attı.

Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor'a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken bu sezon 3 kulvarda 24. golüne ulaştı.

Batshuayi, Kayserispor karşısında 78. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

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