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Spor

Michy Batshuayi, Edin Dzeko ve Mauro Icardi'ye fark attı

Fenerbahçe'de bu sezonun flaş isimlerinden biri olan Michy Batshuayi, performansıyla Edin Dzeko ve Mauro Icardi'yi solladı.

Sabah14 Mayıs 2024 Salı 09:35 - Güncelleme:
Michy Batshuayi, Edin Dzeko ve Mauro Icardi'ye fark attı
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Michy Batshuayi, Edin Dzeko'nun arkasında ikinci forvet olarak beklemesine rağmen kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

30 yaşındaki forvet, 12'si ligde olmak üzere resmi maçlarda 24 kez ağları sarstı. Yıldız futbolcunun özellikle ligdeki üretkenliği, dünyaca ünlü golcülere taş çıkartacak cinsten. Belçikalı oyuncu, Süper Lig'de görev yaptığı 26 karşılaşmanın sadece 3'üne ilk 11'de başladı. Toplamda 693 dakika sahada kalabildi.

İKİNCİ SIRA KANE'İN

Buna rağmen 12 defa ağları sarsan Batshuayi, her 58 dakikada 1 gol sevinci yaşamayı başardı. Bu alanda, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki dünyaca ünlü yıldızlar bile, Sarı-Lacivertliler'in başarılı forvetinin yanına yaklaşamadı. Bundesliga'da Bayern Münih formasıyla 36 gol atan Harry Kane, 79 dakikada 1 gol attı.

PSG'de Mbappe 80 dakikada 1, Manchester City'de Erling Haaland 95 dakikada 1, İnter'de Lautaro Martinez 107 dakikada 1 ve Girona'da Artem Dovbyk 116 dakikada 1 fileleri havalandırdı.

DZEKO VE ICARDI'YE FARK ATTI

Süper Lig'de de durum farklı değil. Krallık yarışında 23 golle zirvede yer alan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ortalaması 117 dakikada 1 gol şeklinde. Batshuayi'nin sezon boyunca forma rekabetine girdiği ve ligde 20 kez ağları sarsan Edin Dzeko sahada kaldığı her 135 dakikada 1 gol sevinci yaşayabildi. Belçikalı yıldız her iki oyuncuya da bu alanda fark attı.

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