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Spor

Michy Batshuayi, Fenerbahçe için gelen teklifleri reddediyor

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, gelen tekliflere rağmen yeni sezonda da takımda kalmak istiyor.

25 Haziran 2023 Pazar 13:42 - Güncelleme:
Michy Batshuayi, Fenerbahçe için gelen teklifleri reddediyor
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Michy Batshuayi, Fenerbahçe adına sezonun en iyilerinden biri oldu. Belçikalı futbolcu, attığı 20 golle sarı lacivertli camianın beğenisini kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de 12, Avrupa Ligi'nde 3 kez fileleri sarsan Batshuayi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

29 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir ile oynanan finalde attığı 2 golle sonucu belirledi ve kupanın kazanılmasında büyük rol üstlendi.

FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR

Ligde 12 kez ağları havalandıran Michy Batshuayi, 29 gollü Enner Valencia'nın ardından bu alanda takımının en çok fileleri havalandıran 2'nci futbolcusu oldu.

Belçikalı futbolcu, Avrupa ve Suudi Arabistan'dan çeşitli teklifler olmasına rağmen Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyor.

Edin Dzeko'yu transfer eden sarı lacivertliler de, Belçikalı futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

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