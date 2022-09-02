Michy Batshuayi: Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum

Fenerbahçe'nin, Chelsea'den transferini açıkladığı Michy Batshuayi transferin resmiyete dökülmesinin ardından kulüp televizyonuna konuştu.

Belçikalı golcü, "Gerçekten çok heyecanlı ve mutluyum. Bu ülkeye döndüğüm, özellikle de Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Geldiğim andan bu yana çok iyi karşılandım." dedi.

Fenerbahçe'nin yöneticisi Selahattin Baki ise transfer için, "Batshuayi aradığımız bir profildi. Hocamızın en çok istediği oyunculardan biriydi. 2 İngiliz kulübüyle transfer rekabetine girdik ve galip çıktık. Kendisinin de hakkını vereyim buraya gelmek istedi ve duruş gösterdi. Artık evi Kadıköy." diye konuştu.