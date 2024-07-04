İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2024 Perşembe / 28 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5582
  • EURO
    35,296
  • ALTIN
    2468.73
  • BIST100
    10872.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Michy Batshuayi formayı giydi! ''Büyük ve sık sık şampiyon olan bir kulüp''
Spor

Michy Batshuayi formayı giydi! ''Büyük ve sık sık şampiyon olan bir kulüp''

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, yeni formayı giydi ve açıklamalarda bulundu. Belçikalı golcü, 'Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Kader bizi bir araya getirdi.' dedi.

4 Temmuz 2024 Perşembe 18:18 - Güncelleme:
Michy Batshuayi formayı giydi! ''Büyük ve sık sık şampiyon olan bir kulüp''
ABONE OL

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Belçikalı oyuncunun 44 numaralı formayı giyeceği belirtilirken, Galatasaray Müzesi'ni de ziyaret eden yıldız oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY SIK SIK ŞAMPİYON OLUYOR"

"Karşılama için çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Galatasaray büyük ve sıklıkla şampiyon olan bir kulüp. Bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Kader bizi bir araya getirdi."

"ÖNEMLİ OLAN BENİM MUTLULUĞUM"

"Futbolun güzelliği burada, bazıları memnun oluyor bazıları olmuyor. Burada en önemlisi benim memnun olmam. Ailem de çok memnun. Galatasaray'ın bana duyduğu güvene karşı çok çalışacağım."

"3 BÜYÜKTE DE OYNADIM"

"Türkiye Ligi her geçen gün büyüyor. 3 büyük kulüpte de deneyimim oldu. Galatasaray beni buraya çağırdı ve ben de yapmam gerekenleri yerine getireceğim."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN MUTLUYUM"

"Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum. Bu stadyumda oynamak muhteşem bir deneyim olacak. Taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu biliyorum. Mertens, Zaha ve Ziyech gibi isimleri tanıyorum. Diğerleri ile de tanışacağım."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.