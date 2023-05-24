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Spor

Michy Batshuayi, gol sayısını 18'e yükseltti

Fenerbahçe'nin başarılı forveti Michy Batshuayi, Türkiye Kupası'nda Sivasspor ağlarını sarsarak bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 18'e yükseltti.

IHA24 Mayıs 2023 Çarşamba 23:06 - Güncelleme:
Michy Batshuayi, gol sayısını 18'e yükseltti
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Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Türkiye Kupası'nda Sivasspor ağlarını sarsarak bu sezon tüm kulvarlarda 18. golüne imza attı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşırken sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. 58. dakikada Enner Valencia'nın ortasında topu ağlara gönderen Michy Batshuayi, takımının 2. golünü atarken, bu sezon Türkiye Kupası'nda da 3. kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, Joshua King'in attığı golün de asistini yaptı. Spor Toto Süper Lig'de 12 golü bulunan Belçikalı forvet, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 gol kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Batshuayi, yerini 90. dakikada Jayden Oosterwolde'a bıraktı.

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