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Spor

Michy Batshuayi: Güçlü yanlarımızın ne kadar ağır bastığının farkındayız

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin başarılı forveti Michy Batshuayi maç sonu açıklamalarda bulundu.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 23:59 - Güncelleme:
Michy Batshuayi: Güçlü yanlarımızın ne kadar ağır bastığının farkındayız
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Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi, Sivasspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Batshuayi maç sonu açıklamasında haftalar sonra sahalara geri dönüşüyle ilgili konuşarak, "Dönüşümle alakalı olarak; çok mutlu değilim. Galip gelmek isterdik, bunu başaramadık. Bir sonraki maçlarda daha başarılı, daha iyi bir oyun ortaya koyacağıma inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Kupada ve ligde mutlu sona ulaşmak istediklerini belirten Batshuayi, "Bizler açısından en önemli şeylerden bir tanesi, maçlarımızı kazanmak. Zorlu olacak, zorlu bir rekabet söz konusu lig sonuna kadar. Biz büyük bir takımız, takım içinde birçok yetenek var. Güçlü yanlarımızın ne kadar ağır bastığının farkındayız; hem ligde hem kupada zaferler elde etmek için..." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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