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Spor

Michy Batshuayi: Hem bireysel hem takım olarak özgüvenliyiz

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun üçüncü maçında evinde AEK Larnaca'yı 2-0 yenen Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Ekim 2022 Cuma 00:32 - Güncelleme:
Michy Batshuayi: Hem bireysel hem takım olarak özgüvenliyiz
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Fenerbahçe'nin, AEK Larnaca karşısında ilk golünü atan Michy Batshuayi maç sonrası konuştu.

Belçikalı golcü, "Kendimi mutlu hissediyorum. Fenerbahçe'de 90 dakika oynadığım ilk maçımdı. Daha güçlüyüm. Hem bireysel hem takım olarak özgüvenliyiz. Bana göre gücümüzü göstermemiz açısından bu çok pozitif bir durum." ifadelerini kullandı.

Batshuayi ayrıca, "Aramızda iyi bir uyum var takım içerisinde. İlk 11'de herkes başlayabiliyor. Yedek kulübesinde olan arkadaşlarım da var. Oynayan oynamayan herkes sıkı bir şekilde, fazlasıyla çalışıyor. Hoca aramızdan birilerini seçip karar veriyor. Bizler kendimizi geliştiriyoruz. Daha fazla gelişmek, daha iyi olmak adına çok çalışıyoruz." dedi.

Golcü oyuncu son olarak, "Bizler açısından taraftar çok önemli. Onlar 12. oyuncumuz. Taraftarımızın önünde goller atmak çok önemli. Onlarla golleri kutlamam çok güzel. Zaman zaman zor dönemlerimiz olabilir ama bugün olumlu bir görüntü vardı. Golümü Rossi ile kutladım. Çok iyi bir pas verdi. O da iyi oynadı. Tüm takımın performansı mutluluk vericiydi." diye konuştu.

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