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Spor

Michy Batshuayi: Hoca çözümü bulacaktır!

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

22 Ağustos 2024 Perşembe 00:16 - Güncelleme:
Michy Batshuayi: Hoca çözümü bulacaktır!
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında takımının 2 golünü atan Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Michy Batshuayi maçla ilgili, "Bu sonuçtan ötürü mutsuzuz. Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Çok fazla süre alamadım ama maçtan önce hocamız bana olumlu sözlerle motive etti. Ben de sahaya çıktım, golleri attım. Sonuçtan mutlu değiliz ama rövanşa konsantre olacağız." dedi.

Yıldız oyuncu ayrıca, "Ben sadece bir oyuncuyum. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır." ifadelerini kullandı.

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