İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2023 Perşembe / 6 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,933
  • EURO
    21,414
  • ALTIN
    1251.58
  • BIST100
    4433.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Michy Batshuayi için İstanbul'a geldiler
Spor

Michy Batshuayi için İstanbul'a geldiler

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sivasspor'u 3-0 yenerek finale çıktığı karşılaşmayı sürpriz bir isim tribünden takip etti. Anderlecht Yardımcı Antrenörü Robin Veldman, sarı-lacivertlilerin başarılı forveti Michy Batshuayi'nin performansı beğendi ve oyuncu için özel bir rapor hazırladı.

25 Mayıs 2023 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
Michy Batshuayi için İstanbul'a geldiler
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sivasspor'u 3-0 yenerek finale çıktığı karşılaşmayı sürpriz bir isim takip etti.

Belçika basınından Walfoot'un haberine göre; Anderlecht Yardımcı Antrenörü Robin Veldman, karşılaşmayı Ülker Stadyumu'nda izleyerek bazı oyuncular hakkında rapor yazdı.

BATSHUAYI'DEN ETKİLENDİ

Haberde, Veldman'ın özellikle Michy Batshuayi'nin 1 gol 1 asistlik performansından etkilendiği ancak yıldız oyuncunun Anderlecht'in bütçesinin üzerinde bir maaşı olması sebebiyle bu transferin zor gözüktüğü aktarıldı.

Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 18 gol 2 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.