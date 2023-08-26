Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer hamleleri sürüyor. Son olarak kadrosuna Hırvat kaleci Livakovic'i katan sarı lacivertliler, Altay Bayındır'ı ise Manchester United'a gönderdi. Ayrıca Kanarya'nın yıldızlarına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

İTALYA'DAN İLGİ

Marko Arnautovic'i Edin Dzeko'nun yerine Inter'e gönderen Bologna, gözünü Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'ye dikti... Kısa süre önce AS Roma teknik direktörü Jose Mourinho'nun da istediği Belçikalı golcü için, Serie A ekibi Fenerbahçe'ye "ilgi mektubu" gönderdi.

FENERBAHÇE'NİN İSTEĞİ

Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncu için 10 milyon euro istiyor. Bu rakamdan daha az tekliflere sarı-lacivertli takım sıcak bakmayacak.

SEZON İSTATİSTİĞİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan Batshuayi, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.