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Spor

Michy Batshuayi, kadrodaki yerini garantiledi!

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de forvet bölgesinde olan belirsizlik devam ediyor. Son dönemlerde gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi olan Michy Batshuayi, takımdaki yerini garantiledi.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:13 - Güncelleme:
Michy Batshuayi, kadrodaki yerini garantiledi!
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Sarı-laciverlilerde forvet bölgesinde belirsizlikler sürüyor.

Kadrosunda 5 golcüsü olan Kanarya'da önümüzdeki sezon yeri garanti olan tek isim Michy Batshuayi... Trabzonspor derbisinde golünü de atan Belçikalı yıldız, Fenerbahçe'de devam edecek.

Diğer isimler; Valencia, Pedro, King ve Serdar Dursun'un ayrılma ihtimalleri ise oldukça fazla.

Bu sezon önemli katkı sağlayan 29 yaşındaki oyuncu da Türkiye'de mutlu ve yeni sezonda takımda olmak istiyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Batshuayi, 17 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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