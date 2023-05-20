Michy Batshuayi, kadrodaki yerini garantiledi!

Sarı-laciverlilerde forvet bölgesinde belirsizlikler sürüyor.

Kadrosunda 5 golcüsü olan Kanarya'da önümüzdeki sezon yeri garanti olan tek isim Michy Batshuayi... Trabzonspor derbisinde golünü de atan Belçikalı yıldız, Fenerbahçe'de devam edecek.

Diğer isimler; Valencia, Pedro, King ve Serdar Dursun'un ayrılma ihtimalleri ise oldukça fazla.

Bu sezon önemli katkı sağlayan 29 yaşındaki oyuncu da Türkiye'de mutlu ve yeni sezonda takımda olmak istiyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Batshuayi, 17 gol, 1 asistlik performans sergiledi.