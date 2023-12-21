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Spor

Michy Batshuayi, Kayseri'de şov yaptı! Derbi öncesi Fenerbahçe'ye hayat verdi

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi dün oynanan Kayserispor maçında Edin Dzeko'nun yokluğunu aratmadı ve hat-trick yaptı. Galibiyetin mimarlarından olan başarılı forvet dev derbi öncesi Fenerbahçe'ye hayat verdi. İşte detaylar...

Fanatik21 Aralık 2023 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
Michy Batshuayi, Kayseri'de şov yaptı! Derbi öncesi Fenerbahçe'ye hayat verdi
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Fenerbahçe'de deneyimli golcüsü Michy Batshuayi, yaptığı hat-trick ile Kayserispor zaferinin en büyük mimarlarından biri oldu.

Sarı-Lacivertliler'de geçtiğimiz günlerde Edin Dzeko'dan gelen sakatlık haberi, camiayı üzmüştü. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor deplasmanında ileri uçta ise formayı Michy Batshuayi'ye verdi. Belçikalı forvet, Boşnak futbolcunun yokluğunda öylesine bir performans gösterdi ki takımını adeta ipten aldı.

BATSHUAYI SAHNEDE

Kanarya, Sarı-Kırmızılılar karşısında bir hayli zorlanırken Batshuayi, takımını sırtlayan isimlerden biri oldu. 30 yaşındaki oyuncu, önce 40. dakikada Sarı-Lacivertli ekibin 2. golünü kaydetti. Batshuayi, 50'de skoru 3-1'e getirirken, en kritik anda bir kez daha sahneye çıktı. Mücadelenin ilerleyen bölümlerinde ev sahibi ekip, eşitliği yakaladı. 79'da bu kez penaltı vuruşu için topun başına geçen Belçikalı yıldız, takımının 4., kendisinin ise 3. golünü kaydedip, 3 puanı getirdi.

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