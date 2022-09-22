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Spor

Michy Batshuayi:'' O kendi ile çelişiyor''

Yaz transfer sezonunun son günlerinde 3.5 milyon euro bonservis ile Fenerbahçe'ye katılan Batshuayi, Chelsea dönemi ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Eski hocası Conte'ye suçlamalarda bulunan Batshuayi, kandırıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Fotomaç22 Eylül 2022 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
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Fenerbahçe transferin son günlerinde kadrosunu Michy Batshuayi ile güçlendirdi.

Sarı lacivertliler Belçikalı golcü için Chelsea'ye 3.5 milyon euro bonservis ödedi.

Michy Batshuayi geçtiğimiz sezon ülkemizde Beşiktaş formasını giydi.

42 resmi müsabakada siyah beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu 14 gol katkısı sağladı.

Belçikalı oyuncu sarı lacivertli forma ile Dinamo Kiev maçının son dakikalarında takımının galibiyet golünü kaydetti.

Batshuayi Hollanda basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Belçikalı golcü, eski çalıştığı teknik direktör, Conte ve Chelsea hakkında flaş ifadeler kullandı.

KANDIRILDIM

Hollandalı Sport/Voetbal dergisine konuşan Batshuayi, "Conte sürekli kendisiyle çelişiyordu." dedi.

"Beni aradı ve projesini anlattı".

"Diego Costa'nın yanında iki kişilik ön cephede oynamamı istedi."

"Buna inandım mı? Tabii ki, çünkü Conte tüm kariyeri boyunca iki forvetle oynadı."

"Fakat Chelsea hariç."

Michy Batshuayi 2016-2018 sezonlarında Antonio Conte ile birlikte çalışmıştı.

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