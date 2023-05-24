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Spor

Michy Batshuayi: Önemli olan ben değil, Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Sivasspor'u 3-0'lık skorla mağlup ettikleri Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ardından açıklamalarda bulundu

24 Mayıs 2023 Çarşamba 23:45 - Güncelleme:
Michy Batshuayi: Önemli olan ben değil, Fenerbahçe
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Fenerbahçeli Michy Batshuayi, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyleyen Batshuayi, "Maça güçlü bir başlangıç yapamadık ama bana göre sonrasında iyi bir dönüş yaptık. Taraftarımızın desteğiyle adımızı finale yazdırdık. Bol gollü bir galibiyet oldu. Daha önce söylediğim gibi Fenerbahçe'nin güçlü yönlerini sahada göstermemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE"

Yaptığı asiste dikkat çeken Batshuayi, "Takıma her zaman yardımcı olmak isteyen bir oyuncuyum. Sahada da görmüşsünüzdür asist yaptıktan sonra çok mutlu oldum. Önemli olan Michy Batshuayi değil, Fenerbahçe. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum." dedi.

"İKİ KUPAYI DA BİZ HAK ETTİK"

Son olarak lig yarışına değinen Belçikalı golcü, "Çok fazla hatalar yaptık ve kaybetmemiz gereken puanlar kaybettik. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yine de biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Aslına bakarsanız Fenerbahçe iki kupayı da hak ediyordu. Futbol bu, bazen iyi bazen kötü oynarsınız. Biz de insanız ama yapmış olduğumuz hatalar var. O hataları yapmasak farklı olabilirdi. Hiçbir şey bitmiş değil, gelecek maçlarda neler olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

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