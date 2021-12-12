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Spor

Michy Batshuayi: Özgüven anlamında bu galibiyet çok önemliydi

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta 2 gol atan Michy Batshuayi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Aralık 2021 Pazar 21:36 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 21:36
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Beşiktaşlı Michy Batshuayi, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İki gol atmasının sorulması üzerine Michy Batshuayi "Benim için güzel gündü ama bunu umursamıyorum. Beşiktaş'ın kazanması daha önemliydi. Özgüvenimiz için faydalı bir maç oldu. Sezonun kalanı için çok güzel bir sonuç." dedi.

Açıklamalarına devam eden Batshuayi "Reaksiyon verdik. Art arda oynayacağımız maçlar var. Orada da devam etmeliyiz. Bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini, reaksiyon vermemiz gerektiğini konuşmuştuk. Bunu yaptık. Sezonun geri kalanı için özgüven anlamında bu galibiyet çok önemliydi. Bunu önümüzdeki maçlara taşımaya çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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