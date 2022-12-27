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Spor

Michy Batshuayi: Reaksiyon göstermeliydik, mecburduk

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Hatayspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Aralık 2022 Salı 22:36 - Güncelleme:
Michy Batshuayi: Reaksiyon göstermeliydik, mecburduk
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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi, 4-0 kazanılan Hatayspor maçının ardından konuştu.

Son 2 maçta yaşanılan kayıpların ardından reaksiyon göstermek zorunda olduklarını söyleyen Belçikalı oyuncu, "İyi bir reaksiyon gösterdik. Kaybettiğimiz maçlar vardı. Bu reaksiyonu güçlü şekilde göstermeliydik, mecburduk. Hem defansif, hem taktiksel anlamda güçlü bir oyun sergiledik. Bana göre iyi bir oyun sergiledik." dedi.

Takımdaki diğer forvetler hakkında konuşan Batshuayi, "Çok mutluyum Joshua King adına. Zor bir dönemden geçti, sakatlıktan çıktı. Güçlü geri döndü. Kalitesini gösterdi. Bugün de gollerini attı. Takım için oldukça yararlı bir durum. Serdar Dursun için de öyle. O da golünü attı. İkisi adına çok mutluyum. Umuyorum ki hep birlikte böyle devam ederiz." diyerek sözlerini noktaladı.

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